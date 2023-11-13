Біля Львова водій вантажівки вчинив потрійну ДТП — є постраждалі

ДТП на дорозі "Київ — Чоп". Фото: Поліція Львівщини

Вчора,12 листопада, на автодорозі "Київ — Чоп" поблизу села Підбірці Львівського району сталася потрійна ДТП. Винуватець ДТП був в стані алкогольного сп'яніння.

Про це інформує пресслужба Поліції Львівщини.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки "Renault Premium", 62-річний житель Закарпатської області, здійснив зіткнення з автомобілем "Citroen C4", яким керував 28-річний мешканець Тернопільської області.

Вантажівка яка здійснила зіткнення. Фото: Поліція Львівщини

"Після зіткнення легковик відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся зі ще одним автомобілем "Citroen C4" під керуванням 54-річного львів’янина. Внаслідок ДТП водій "Citroen C4" з Тернопільської області та його пасажирки, однорічна дівчинка та 27-річна жінка з Тернопільської області, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", — йдеться у повідомленні.

Авто яке постраждало внаслідок ДТП. Фото: Поліція Львівщини

Правоохоронці встановили, що водій вантажівки керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові, священника, який їздив за кермом у стані алкогольного сп'яніння, відсторонили від служіння. Окрім того, суд призначив покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.