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Біля Львова водій вантажівки вчинив потрійну ДТП — є постраждалі

13 листопада 2023 10:54
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Біля Львова водій вантажівки вчинив потрійну ДТП — є постраждалі
ДТП на дорозі "Київ — Чоп". Фото: Поліція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Вчора,12 листопада, на автодорозі "Київ — Чоп" поблизу села Підбірці Львівського району сталася потрійна ДТП. Винуватець  ДТП був в стані алкогольного сп'яніння. 

Про це інформує пресслужба Поліції Львівщини.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки "Renault Premium", 62-річний житель Закарпатської області, здійснив зіткнення з автомобілем "Citroen C4", яким керував 28-річний мешканець Тернопільської області. 

ВАнтажівка яка здійснила зіткення. Фото: Поліція Львівщини
Вантажівка яка здійснила зіткнення. Фото: Поліція Львівщини

"Після зіткнення легковик відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся зі ще одним автомобілем "Citroen C4" під керуванням 54-річного львів’янина. Внаслідок ДТП водій "Citroen C4" з Тернопільської області та його пасажирки, однорічна дівчинка та 27-річна жінка з Тернопільської області, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", — йдеться у повідомленні.

Авто яке постраждлао внаслоідок ДТП. Фото: Поліція Львівщини
Авто яке постраждало внаслідок ДТП. Фото: Поліція Львівщини

Правоохоронці встановили, що водій вантажівки керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання  — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові, священника, який їздив за кермом у стані алкогольного сп'яніння, відсторонили від служіння. Окрім того, суд призначив покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.

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