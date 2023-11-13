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Возле Львова водитель грузовика совершил тройное ДТП — есть пострадавшие

13 ноября 2023 10:54
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Возле Львова водитель грузовика совершил тройное ДТП — есть пострадавшие
ДТП на дороге "Киев — Чоп". Фото: Полиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Вчера, 12 ноября, на автодороге "Киев — Чоп" вблизи села Подбирцы Львовского района произошло тройное ДТП. Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Львовщины.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель грузовика Renault Premium, 62-летний житель Закарпатской области, столкнулся с автомобилем Citroen C4, которым управлял 28-летний житель Тернопольской области.

Грузовка осуществившая столкновение. Фото: Полиция Львовщины
Грузовик, совершивший столкновение. Фото: Полиция Львовщины

"После столкновения легковушку отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с еще одним автомобилем "Citroen C4" под управлением 54-летнего львовянина. В результате ДТП водитель "Citroen C4" из Тернопольской области и его пассажирки, годовалая девочка и 27-летняя женщина из Тернопольской области, получили телесные повреждения и были госпитализированы", — говорится в сообщении.

Авто пострадало в наслоедок ДТП. Фото: Полиция Львовщины
Авто, пострадавшее в результате ДТП. Фото: Полиция Львовщины

Правоохранители установили, что водитель грузовика управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.

По факту следователи открыли уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове священника, который ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения, отстранили от служения. Кроме того, суд назначил наказание в размере 17 тыс. грн штрафа.

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