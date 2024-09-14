Музей пам'яті білорусів у Львові: подробиці, фото та адреса

Білорусам, які загинули за Україну у війні проти Росії, присвятили музей у Львові
Сьогодні, 9 вересня, у Львові відкрили музей "Вільна Білорусь з Україною в серці", який присвячений білоруським героям, що спільно з українцями боролися проти російських окупантів та загинули в бою. Додамо, з початку 2014 року в Україні віддали свої життя понад 70 білоруських героїв.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.
У Львові відкрили музей пам'яті білорусів
У коментарі Новини.LIVE керівник БФ "Вільна Білорусь" Олексій Францкевич розповів, що мета музею розповісти всьому світу, що білоруська нація пліч-о-пліч з українцями в Україні стоїть на захисті всього цивілізованого світу від російських агресорів.
"Музей формували разом із сім'ями загиблих. Тут будуть особисті речі захисників, а відвідувачі матимуть змогу почути історії життя бійців. Нам важливо наголосити, що через стільки часу ми знову б’ємося з тим самим ворогом", — каже Францкевич.
До речі, "Будинок Вільної Білорусі" стане платформою для об'єднання білорусів в Україні, проведення спільних зустрічей, конференцій за участю громадян Білорусі та опозиції. Музей розташований за адресою: вулиця Клепарівська, 21.
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