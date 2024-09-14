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Белорусам, погибшим за Украину в войне против России, посвятили музей во Львове

14 сентября 2024 05:59
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Музей памяти белорусов во Львове: подробности, фото и адрес
Открытие музея во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 9 сентября, во Львове открыли музей "Свободная Беларусь с Украиной в сердце", посвященный белорусским героям, которые совместно с украинцами боролись против российских оккупантов и погибли в бою. С начала 2014 года в Украине отдали свои жизни более 70 белорусских героев.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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В комментарии Новини.LIVE руководитель БФ "Свободная Беларусь" Алексей Францкевич рассказал, что цель музея рассказать всему миру, что белорусская нация бок о бок с украинцами в Украине стоит на защите всего цивилизованного мира от российских агрессоров.

"Музей формировали вместе с семьями погибших. Здесь будут личные вещи защитников, а посетители смогут услышать истории жизни бойцов. Нам важно подчеркнуть, что через столько времени мы снова сражаемся с тем же врагом", — говорит Францкевич.

К слову, "Дом Свободной Беларуси" станет платформой для объединения белорусов в Украине, проведения совместных встреч, конференций с участием граждан Беларуси и оппозиции. Музей расположен по адресу: улица Клепаровская, 21.

Напомним, мы ранее писали, что Укрпочта выпустила новую марку, посвященную Николаеву.

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