Музей памяти белорусов во Львове: подробности, фото и адрес

Белорусам, погибшим за Украину в войне против России, посвятили музей во Львове
Сегодня, 9 сентября, во Львове открыли музей "Свободная Беларусь с Украиной в сердце", посвященный белорусским героям, которые совместно с украинцами боролись против российских оккупантов и погибли в бою. С начала 2014 года в Украине отдали свои жизни более 70 белорусских героев.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.
Во Львове открыли музей памяти белорусов
В комментарии Новини.LIVE руководитель БФ "Свободная Беларусь" Алексей Францкевич рассказал, что цель музея рассказать всему миру, что белорусская нация бок о бок с украинцами в Украине стоит на защите всего цивилизованного мира от российских агрессоров.
"Музей формировали вместе с семьями погибших. Здесь будут личные вещи защитников, а посетители смогут услышать истории жизни бойцов. Нам важно подчеркнуть, что через столько времени мы снова сражаемся с тем же врагом", — говорит Францкевич.
К слову, "Дом Свободной Беларуси" станет платформой для объединения белорусов в Украине, проведения совместных встреч, конференций с участием граждан Беларуси и оппозиции. Музей расположен по адресу: улица Клепаровская, 21.
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