У Львівському ліцеї Героїв Крут почали навчатися дівчата

Урочистості з нагоди початку нового навчального року у Львівському ліцеї. Фото: Львівська обласна рада

У Львові в суботу, 31 серпня, у ліцеї імені Героїв Крут вперше в історії розпочали навчання дівчата. За традицією відбулося урочисте вручення шевронів ліцеїста-крутянина.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної ради.

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Шикування ліцеїстів. Фото: Львівська облрада

Урочистості з нагоди початку навчання. Фото: Львівська облрада

Марш на території ліцею. Фото: Львівська облрада

Шикування ліцеїстів під час урочистостей. Фото: Львівська облрада

Вручення шевронів ліцеїстам. Фото: Львівська облрада

Освячення ліцеїстів. Фото: Львівська облрада

Дівчата, які навчатимуться у ліцеї. Фото: Львівська облрада

Ліцеїсти на шикуванні. Фото: Львівська облрада

Марширування ліцеїстів. Фото: Львівська облрада 1 / 9

Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут у Львові вперше дозволить навчатися у своїх стінах дівчатам. Навчання відбуватиметься з 10 класу. Для них створили відповідні умови проживання.

Загалом у 2024 році у ліцеї навчатимуться 199 ліцеїстів з 23 областей України.

"У 10 ліцеїстів батьки загинули під час бойових дій, пропали безвісти, або перебувають у полоні, 9 ліцеїстів — внутрішньо переміщені особи з Донецької, Херсонської, Запорізької, Харківської, Київської областей та АРКрим. У майже 40% ліцеїстів батьки проходять службу в Збройних Силах України, або підрозділах сектору оборони, абсолютна більшість – учасники бойових дій", — повідомляє пресслужба.

На початку заходу присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять випускників ліцею та усіх полеглих Героїв у російсько-українській війні. Також за традицією відбулося урочисте вручення шевронів, а перший урок провели випускники та друзі ліцею. Це військовослужбовці, які мають досвід бойових дій.