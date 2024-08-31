Микола Гаєвой загинув у боях на Курському напрямку

У боях на Курщині загинув історик та аспірант УКУ Микола Гаєвой
На війні з російськими окупантами загинув випускник Українського Католицького Університету (УКУ) Микола Гаєвой. Йому було 28 років.
Про це повідомили у пресслужбі університету.
Що відомо про Миколу Гаєвого
Гаєвой народився в Ужгороді, у Горянах. Вчився на історика в Ужгородському національному університеті, а згодом в Католицькому університеті у Львові.
Був випускником Гуманітарного факультету УКУ, магістерської програми "Історія". У 2019 році він вступив та навчався в аспірантурі в цьому ж освітньому закладі.
Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, Микола взяв академічну відпустку та добровольцем приєднався до лав Збройних сил України. Чоловік служив у 95-й окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді.
Загинув 27 серпня у боях на Курському напрямку.
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