Микола Гаєвой загинув у боях на Курському напрямку

Загиблий воїн Микола Гаєвой. Фото: УКУ

На війні з російськими окупантами загинув випускник Українського Католицького Університету (УКУ) Микола Гаєвой. Йому було 28 років.

Про це повідомили у пресслужбі університету.

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Гаєвой народився в Ужгороді, у Горянах. Вчився на історика в Ужгородському національному університеті, а згодом в Католицькому університеті у Львові.

Був випускником Гуманітарного факультету УКУ, магістерської програми "Історія". У 2019 році він вступив та навчався в аспірантурі в цьому ж освітньому закладі.

Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, Микола взяв академічну відпустку та добровольцем приєднався до лав Збройних сил України. Чоловік служив у 95-й окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді.

Загинув 27 серпня у боях на Курському напрямку.