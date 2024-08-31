Як суд покарав жителя Львова, який взяв 120 тисяч гривень мікрокредитних коштів на ім'я свого співмешканця

Суддя. Фото ілюстративне: alternatyva.org

У Львові раніше судимий чоловік оформив близько 50 мікрокредитів на свого співмешканця. Таким чином шахрай заволодів 120 тисячами гривень.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду Львова. Матеріали справи опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За даними слідства, у серпні поточного року фігурант, який є уродженцем Волині, однак проживає у Львові, використав паспорт чоловіка, з яким живе в одній квартирі. Порушник узяв на ім'я співмешканця майже 50 кредитів на суму 120 тисяч гривень у різних мікрофінансових організаціях. Кримінальні справи порушили за фактами шахрайства та незаконного використання конфіденційної інформації.

Рішення суду

У суді обвинувачений визнав свою провину. Чоловік розповів, що в 2021–2023 роках використовував паспортні дані свого товариша для отримання онлайн-кредитування на таких сайтах як Moneyveo, Money4you, "Алекскредит", "Бізнес-позика", "Сос-кредит" та інших. Співмешканець про оформлені на його ім'я кредити дізнався лише, коли почав отримувати дзвінки від колекторів, які вимагали повернути їм борг.

Підсудного визнали винним і засудили до 4,5 років позбавлення волі. Крім цього, він має відшкодувати потерпілому 120 тисяч гривень. Наразі рішення суду ще не набуло законної чинності. Його можна оскаржити, подавши апеляцію.