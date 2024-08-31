Как суд наказал жителя Львова, взявшего 120 тысяч гривен микрокредитных средств на имя своего сожителя

Судья. Фото иллюстративное: alternatyva.org

Во Львове ранее судимый мужчина оформил около 50 микрокредитов на своего сожителя. Таким образом, мошенник завладел 120 тысячами гривен.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда Львова. Материалы дела опубликовали в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным следствия, в августе текущего года фигурант, который является уроженцем Волыни, однако проживает во Львове, использовал паспорт мужчины, с которым живет в одной квартире. Нарушитель взял на имя сожителя почти 50 кредитов на сумму 120 тысяч гривен в разных микрофинансовых организациях. Уголовные дела возбудили по фактам мошенничества и незаконному использованию конфиденциальной информации.

Решение суда

В суде обвиняемый признал свою вину. Мужчина рассказал, что в 2021–2023 годах использовал паспортные данные своего товарища для получения онлайн-кредитования на таких сайтах как Moneyveo, Money4you, "Алекскредит", "Бізнес-позика", "Сос-кредит" и другие. Сожитель об оформленных на его имя кредитах узнал, когда начал получать звонки от коллекторов, требовавших вернуть им долг.

Подсудимого признали виновным и приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Кроме этого, он должен возместить потерпевшему 120 тысяч гривен. Пока решение суда еще не вступило в законную силу. Его можно оспорить, подав апелляцию.