Николай Гаевой погиб в боях на Курском направлении

Погибший воин Николай Гаев. Фото: УКУ

На войне с российскими оккупантами погиб выпускник Украинского Католического Университета (УКУ) Николай Гаевой. Ему было 28 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе университета.

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Что известно о Николае Гаевом

Гаевой родился в Ужгороде, в Горянах. Учился на историка в Ужгородском национальном университете, а затем в Католическом университете во Львове.

Был выпускником Гуманитарного факультета УКУ, магистерской программы "История". В 2019 году он поступил и учился в аспирантуре в этом же учебном заведении.

Когда началось полномасштабное вторжение России, Николай взял академический отпуск и добровольцем присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Мужчина служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде.

Погиб 27 августа в боях на Курском направлении.