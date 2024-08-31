Во Львовском лицее Героев Крут начали учиться девушки

Торжества по случаю начала нового учебного года во Львовском лицее. Фото: Львовский областной совет

Во Львове в субботу, 31 августа, в лицее имени Героев Крут впервые в истории начали обучение девушки. По традиции состоялось торжественное вручение шевронов лицеиста-крутянина.

Об этом сообщила прессслужба Львовского областного совета.

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Фоторепортаж торжества начала обучения

Построение лицеистов. Фото: Львовский облсовет

Торжества по случаю начала обучения. Фото: Львовский облсовет

Марш на территории лицея. Фото: Львовский облсовет

Построение лицеистов во время торжеств. Фото: Львовский облсовет

Вручение шевронов лицеистам. Фото: Львовский облсовет

Освящение лицеистов. Фото: Львовский облсовет

Девушки, которые будут учиться в лицее. Фото: Львовский облсовет

Лицеисты на строении. Фото: Львовский облсовет

Марширование лицеистов. Фото: Львовский облсовет 1/9 ​ 9

Лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут во Львове впервые позволит учиться в своих стенах девушкам. Обучение пройдет с 10 класса. Для них были созданы соответствующие условия проживания.

В 2024 году в лицее будут учиться 199 лицеистов из 23 областей Украины.

"У 10 лицеистов родители погибли во время боевых действий, пропали без вести, или находятся в плену, 9 лицеистов — внутренне перемещенные лица из Донецкой, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и АРКрым. Украины или подразделениях сектора обороны, абсолютное большинство – участники боевых действий", — сообщает прессслужба.

В начале мероприятия собравшиеся минутой молчания почтили память выпускников лицея и всех павших Героев в российско-украинской войне. Также по традиции состоялось торжественное вручение шевронов, а первый урок провели выпускники и друзья лицея. Это военнослужащие, имеющие опыт боевых действий.