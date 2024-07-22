Графіки відключення світла у Львові та Львівській області на сьогодні, 22 липня — прогноз "Львівобленерго"

Жінка запалює свічку. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла в понеділок, 22 липня, у Львівській області діятимуть усю добу. Відключати світло довше ніж на три години за раз не планують. Загальна ж кількість годин без електроенергії протягом доби не перевищуватиме вісьмох годин.

Про це в неділю, 21 липня, повідомили у "Львівобленерго".

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У Львівській області в п'ятницю, 19 липня, скасували погодинні відключення світла, однак без обмежень електропостачання обходитися поки що не вдається.

У "Львівобленерго" оприлюднили графік погодинних відключень на понеділок, 22 липня. Згідно із ним, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, а періоди відключень розподілили по одній годині. Найменше відключень буде вночі, найбільше — увечері.

Графіки відключення світла у Львівській області 22 липня. Фото: t.me/lvivoblenergo

Дізнатися свою групу відключень мешканці Львівської області можуть в особистому кабінеті на сайті "Львівобленерго".

У НЕК "Укренерго" повідомили, що з 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень, з 18:00 до 23:00 — три черги, а в інші години — дві черги.

Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Нагадаємо, під час перевірки графіків відключень і справедливості розподілу електроенергії між споживачами фахівці держнагляду виявили порушення в шістьох областях України. Найбільше проблем зафіксували у Дніпропетровській і Житомирській областях.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація з енергопостачанням узимку може бути краще, ніж зараз. Водночас він зазначив, що через непередбачуваність дій Росії робити прогнози поки що зарано.