Графики отключения света во Львове и Львовской области на сегодня, 22 июля — прогноз "Львовоблэнерго"

Женщина зажигает свечу. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света в понедельник, 22 июля, во Львовской области будут действовать все сутки. Отключать свет дольше чем на три часа за раз не планируют. Общее количество часов без электроэнергии в течение суток не будет превышать восьми часов.

Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили во "Львовоблэнерго".

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Во Львовской области в пятницу, 19 июля, отменили почасовые отключения света, однако без ограничений электроснабжения обходиться пока не удается.

Во "Львовоблэнерго" обнародовали график почасовых отключений на понедельник, 22 июля. Согласно ему, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, а периоды отключений распределили по одному часу. Меньше отключений будет ночью, больше всего — вечером.

Графики отключения света во Львовской области 22 июля. Фото: t.me/lvivoblenergo

Узнать свою группу отключений жители Львовской области могут в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений, с 18:00 до 23:00 — три очереди, а в другие часы — две очереди.

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Напомним, во время проверки графиков отключений и справедливости распределения электроэнергии между потребителями специалисты госнадзора обнаружили нарушения в шести областях Украины. Больше всего проблем зафиксировали в Днепропетровской и Житомирской областях.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что ситуация с энергоснабжением зимой может быть лучше, чем сейчас. В то же время он отметил, что из-за непредсказуемости действий России делать прогнозы пока рано.