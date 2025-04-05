Український військовий втратив всі руки та ноги на війні — історія ветерана Миколи Шота

Микола Шот. Фото: Новини.LIVE

Життя 40-річного Миколи Шота з Новояворівська, що на Львівщині, кардинально змінилося після поранення на фронті, внаслідок якого він втратив обидві руки та ноги. Сьогодні він проходить реабілітацію в Національному реабілітаційному центрі "Незламні" у Львові, демонструючи приклад неймовірної стійкості та прагнення до життя.

Як отримав поранення та про що мріє після реабілітації, читайте у матеріалі Новини.LIVE

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До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Микола вів звичайне життя, працював та будував плани на майбутнє. З початком агресії він приєднався до лав Збройних сил України, ставши бійцем 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"Я був у двох бригадах. Перша бригада спеціального призначення імені Івана Богуна, потім наш батальйон розформували. Пізніше я потрапив в 93-тю бригаду "Холодний Яр". І тоді я отримав поранення", — каже воїн.

У лютому 2024 року під час боїв на Бахмутському напрямку Микола отримав важке поранення. Вибух спричинив втрату всіх чотирьох кінцівок. Після поранення він перебував у комі та пройшов через численні операції. Медики поступово виводили його з критичного стану, готуючи до нового етапу життя.

Микола Шот. Фото: Новини.LIVE

"Це була мінно-вибухова травма. Спочатку мене накривали ковдрою і не показували моє тіло, щоб у мене не було шоку. Але психологи мене готували", — додає Микола.

Перші протези Миколі встановили у США, після чого він повернувся до України для подальшої реабілітації. У центрі "Незламні" він працює з фізичними терапевтами та ерготерапевтами, навчаючись користуватися протезами.

"Я раз спробував і вдалося! Я без рук, але телефоном користуюсь, як звичайна людина. А колись я боявся, я просив, щоб замість мене тримали телефон. Але не треба боятись і не потрібно себе жаліти", — наголошує Микола.

Ветеран мріє потрапити до Паралімпійської збірної України, зокрема займатися бігом. Його мета — довести собі та іншим, що навіть після таких важких втрат можна жити повноцінним життям і досягати нових вершин.

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