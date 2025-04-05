Украинский военный потерял все руки и ноги на войне — история ветерана Николая Шота

Николай Шот. Фото: Новини.LIVE

Жизнь 40-летнего Николая Шота из Новояворовска, что на Львовщине, кардинально изменилась после ранения на фронте, в результате которого он потерял обе руки и ноги. Сегодня он проходит реабилитацию в Национальном реабилитационном центре "Незламні" во Львове, демонстрируя пример невероятной стойкости и стремления к жизни.

Как получил ранение и о чем мечтает после реабилитации, читайте в материале Новини.LIVE

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До полномасштабного вторжения России в Украину Николай вел обычную жизнь, работал и строил планы на будущее. С началом агрессии он присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины, став бойцом 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр"

"Я был в двух бригадах. Первая бригада специального назначения имени Ивана Богуна, потом наш батальон расформировали. Позже я попал в 93-ю бригаду "Холодный Яр". И тогда я получил ранение", — говорит воин.

В феврале 2024 года во время боев на Бахмутском направлении Николай получил тяжелое ранение. Взрыв вызвал потерю всех четырех конечностей. После ранения он находился в коме и прошел через многочисленные операции. Медики постепенно выводили его из критического состояния, готовя к новому этапу жизни.

Николай Шот. Фото: Новини.LIVE

"Это была минно-взрывная травма. Сначала меня накрывали одеялом и не показывали мне мое тело, чтобы у меня не было шока. Но психологи меня готовили", — добавляет Николай.

Первые протезы Николаю установили в США, после чего он вернулся в Украину для дальнейшей реабилитации. В центре "Незламні" он работает с физическими терапевтами и эрготерапевтами, обучаясь пользоваться протезами.

"Я раз попробовал и удалось! Я без рук, но телефоном пользуюсь как обычный человек. А когда я боялся, я просил, чтобы вместо меня держали телефон. Но не надо бояться и не нужно себя жалеть", — отмечает Николай.

Ветеран мечтает попасть в Паралимпийскую сборную Украины, в частности заниматься бегом. Его цель — доказать себе и другим, что даже после таких тяжелых потерь можно жить полноценной жизнью и достигать новых вершин.

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