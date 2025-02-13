Боєць ДПСУ намагався дати хабар лікарю — він отримав штраф

Військовий у кайданках. Фото: Мережа права

У Львові суд виніс вирок прикордоннику, який намагався підкупити лікаря. Фігурант справи пропонував хабар за підтвердження його обмеженої придатності до служби. Військовому призначили покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу.

Матеріали цієї справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що солдат Едуард М., інспектор прикордонної служби, на початку грудня 2024 року намагався підкупити лікаря-офтальмолога поліклінічного відділення Львівського військово-медичного клінічного центру ДПСУ. Військовий пропонував медику 100 євро хабаря за підтвердження його обмеженої придатності до служби.

Лікар відмовився від неправомірної вигоди, а правоохоронці порушили кримінальну справу щодо прикордонника. Едуард М. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, яку затвердив суд.

Що вирішив суд

Дослідивши всі матеріали справи, суд визнав військового винним у хабарництві. Йому призначили 17 тисяч гривень штрафу. Також 100 євро хабаря конфіскували у дохід держави.

Нагадаємо, у Києві суд розглянув справу чоловіка, який восени лаявся на поліцейських та працівників ТЦК під час перевірки документів.

Також ми писали, що військовослужбовець самовільно залишив частину та не повернувся на службу. Під час затримання він кинув у правоохоронців фугасну міну.