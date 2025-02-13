Боец ГПСУ пытался дать взятку врачу — он получил штраф

Военный в наручниках. Фото: Мережа права

Во Львове суд вынес приговор пограничнику, который пытался подкупить врача. Фигурант дела предлагал взятку за подтверждение его ограниченной пригодности к службе. Военному назначили наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа.

Материалы этого дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что солдат Эдуард М., инспектор пограничной службы, в начале декабря 2024 года пытался подкупить врача-офтальмолога поликлинического отделения Львовского военно-медицинского клинического центра ГПСУ. Военный предлагал медику 100 евро взятки за подтверждение его ограниченной пригодности к службе.

Врач отказался от неправомерной выгоды, а правоохранители возбудили уголовное дело в отношении пограничника. Эдуард М. заключил с прокурором соглашение о признании виновности, которое утвердил суд.

Что решил суд

Исследовав все материалы дела, суд признал военного виновным во взяточничестве. Ему назначили 17 тысяч гривен штрафа. Также 100 евро взятки конфисковали в доход государства.

Напомним, в Киеве суд рассмотрел дело мужчины, который осенью ругался на полицейских и работников ТЦК во время проверки документов.

Также мы писали, что военнослужащий самовольно оставил часть и не вернулся на службу. Во время задержания он бросил в правоохранителей фугасную мину.