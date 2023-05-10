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Бойовика "ДНР" зі Львова засудили до 15 років тюрми

10 травня 2023 18:05
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Марта Байдака
Журналіст
46-річного бойовика "ДНР" зі Львова засудили до 15 років тюрми
Суддівський молоток. Фото: УНІАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

СБУ встановила чергового зрадника Батьківщини, ним виявився 46-річний мешканець Львівщини. Чоловік добровільно приєднався до терористичної організації однієї з квазіреспублік та воював в складі 1-го армійського корпусу народної міліції "ДНР".

Про це інформує управління Служби Безпеки України.

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Деталі справи 

Разом з окупаційними військами зрадник з позивним "Поляк" неодноразово здійснював обстріли позицій військовослужбовців Збройних сил України у Маріуполі Донецької області.

Окрім бойових дій, він проводив й інформаційну пропаганду. Оперативники встановили, що чоловік фігурував в інтерв’ю з "військовим журналістом" країни-терористки де нівелював значення української влади. А згодом, на камеру, "Поляк" демонстративно здійснював артилерійський обстріл з БМ-21 по металургійному комбінату "Азовсталь".

Таку інформаційну пропаганду медіа окупанта вдало використовували для виправдання злочинних дій РФ щодо України.

Проте слідчі СБУ зібрали масив доказової бази, яка підтверджує протиправну діяльності бойовика.

Йому заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 260 (участь в не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) та ст. 258-3 (участь в терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

За матеріалами СБУ Галицьким районним судом м. Львова зловмиснику винесено вирок  — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми раніше писали, що СБУ затримала бізнесмена зі Львова, який перепродавав елітні авто до Росії в обхід санкцій.

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