46-летний боевик "ДНР" из Львова приговорен к 15 годам тюрьмы

Боевики "ДНР" на митинге в оккупированном городе. Фото: РосСМИ

СБУ установила очередного изменника Родины, им оказался 46-летний житель Львовщины. Мужчина добровольно присоединился к террористической организации одной из квазиреспублик и воевал в составе 1-го армейского корпуса народной милиции "ДНР".

Об этом сообщает управление Службы Безопасности Украины.

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Вместе с оккупационными войсками предатель с позывным "Поляк" неоднократно обстреливал позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в Мариуполе Донецкой области.

Кроме боевых действий, он проводил и информационную пропаганду. Оперативники установили, что мужчина фигурировал в интервью с "военным журналистом" страны-террористки, где нивелировал значение украинской власти. Впоследствии, на камеру, "Поляк" демонстративно осуществлял артиллерийский обстрел из БМ-21 по металлургическому комбинату "Азовсталь".

Такую информационную пропаганду медиа оккупанта удачно использовали для оправдания преступных действий РФ в отношении Украины.

Однако следователи СБУ собрали массив доказательной базы, подтверждающей противоправную деятельность боевика.

Ему заочно уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) и ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

По материалам СБУ Галицким районным судом Львова злоумышленнику вынесен приговор — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы ранее писали, что СБУ задержала бизнесмена из Львова, который перепродавал элитные автомобили в Россию в обход санкций.