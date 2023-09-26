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"Болів зуб" і "була тривога": на Львівщині засудили чоловіка, який проігнорував 5 повісток

26 вересня 2023 19:14
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
"Болів зуб" і "була тривога": на Львівщині засудили чоловіка, який проігнорував 5 повісток
Вручення повісток призовникам в Україні. Фото: facebook.com/DF.Avangard
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

На Львівщині чоловік майже рік ухилявся від мобілізації. Призовник отримав 5 повісток, однак до ТЦК так і не дійшов. 

Про це йдеться у вироку Дрогобицького районного суду Львівської області, пише ТСН

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Що відомо про ухилянта

У Львівській області чоловік отримав 5 повісток, проте майже рік ухилявся від мобілізації. Він заявив, що ніколи не служив в армії, а у жовтні не прибув до військкомату, оскільки було оголошено повітряну тривогу. А після відбою начебто не було транспорту з Борислава до Дрогобича.

"Крім цього вважає, що оскільки у повістці було визначено час коли він мав прибути до центру комплектування, однак в цей час була тривога, що об`єктивно унеможливило таке його прибуття, а тому прибути до центру в інший, ніж визначено у повістці час, у нього обов`язку не було", — йдеться у матеріалах суду. 

3 березня 2023 року він знову отримав повістку, проте за його словами, коли він прибув до військкомату знову почалась повітряна тривога і йому дали нову повістку на 8 березня 2023 року. Коли він прибув цього разу чоловіку нібито повідомили про відкриття проти нього кримінального провадження, а тому він знову пішов додому. 

Свою вину він категорично заперечив. 

7 серпня 2023 року чоловік отримав чергову повістку, проте не прийшов до військкомату, бо в нього нібито болів зуб. 

На суді чоловік підтвердив, що отримав приблизно 5 повісток, проте вважає, що винні працівників військкомату, які не забрали на службу до армії. 

Як у військоматі бачать ситуацію

Працівник військкомату повідомив, що підозрюваного було визнано придатним до служби в армії, проте він 26 жовтня не прийшов до ТЦК і СП.  Військком зазначив, що якби призовник повідомив про проблеми з транспортом, то за ним би заїхали.

Він зазначив, що підозрюваний прийшов до військкомату лише у лютому 2023 року та отримував повістки на березень та серпень 2023 року, проте і їх проігнорував. 

Рішення суду

Суд зважив на те, що чоловік неодноразово уникав не лише військкомату, а й "ухилявся також і від суду, за що оголошувався в розшук". Так, чоловіка визнали винним за ст. 336 КК України та призначив йому 3 роки позбавлення волі. Він також повинен заплатити 3028 грн за проведення експертизи. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за відмову від мобілізації у воєнний час. 

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