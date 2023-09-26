"Болел зуб" и "была тревога": на Львовщине засудили мужчину, который проигнорировал 5 повесток

Вручение повесток призывникам в Украине. Фото: facebook.com/DF.Avangard

Во Львовской области мужчина почти год уклонялся от мобилизации. Призывник получил 5 повесток, однако до ТЦК так и не дошел.

Об этом говорится в приговоре Дрогобычского районного суда Львовской области, пишет ТСН.

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Что известно об уклоняющемся

Во Львовской области мужчина получил 5 повесток, однако почти год уклонялся от мобилизации. Он заявил, что никогда не служил в армии, а в октябре не прибыл в военкомат, поскольку была объявлена воздушная тревога. А после отбоя вроде бы не было транспорта из Борислава в Дрогобыч.

"Кроме этого считает, что поскольку в повестке было определено время, когда он должен был прибыть в центр комплектования, однако в это время была тревога, что объективно сделало невозможным такое его прибытие, а потому прибыть в центр в другое, чем определено в повестке время, у него долга не было" , — говорится в материалах суда.

3 марта 2023 года он снова получил повестку, однако по его словам, когда он прибыл в военкомат снова началась воздушная тревога и ему дали новую повестку на 8 марта 2023 года. Когда он прибыл на этот раз, мужчине якобы сообщили об открытии против него уголовного производства, а потому он снова пошел домой.

Свою вину он категорически возразил.

7 августа 2023 года мужчина получил очередную повестку, однако не пришел в военкомат, потому что у него якобы болел зуб.

На суде мужчина подтвердил, что получил примерно 5 повесток, однако считает, что виновны работники военкомата, которые не забрали на службу в армию.

Как в военкомате видят ситуацию

Работник военкомата сообщил, что подозреваемый был признан годным к службе в армии, однако он 26 октября не пришел в ТЦК и СП. Военным отметил, что если бы призывник сообщил о проблемах с транспортом, то за ним бы заехали.

Он отметил, что подозреваемый пришел в военкомат только в феврале 2023 года и получал повестки на март и август 2023 года, однако и их проигнорировал.

Решение суда

Суд учел, что мужчина неоднократно избегал не только военкомата, но и "уклонялся также и от суда, за что объявлялся в розыск". Так, мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины и назначил ему 3 года лишения свободы. Он также должен заплатить 3028 грн. за проведение экспертизы.

Напомним, мы сообщали, что грозит военнообязанному за отказ от мобилизации в военное время.