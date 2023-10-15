Був відсутній дві години: на Львівщині судитимуть солдата за те, що покинув службу

Військові у строю. Фото: ОП

У Львові суд визнав винним військового у самовільному залишенні військової частини, солдат був відсутній дві години. Його оштрафували на 17 тис. грн.

Про це повідомляє zahid.net.

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Деталі ситуації

Як відомо, суд призначив солдату покарання у розмірі 17 тис. грн штрафу через те, що він "самовільно покинув військову частину". Військовий був відсутній дві години.

У постанові Сокальського районного суду Львівської області вказано, що "19 серпня о 21:30 під час вечірньої перевірки особового складу був відсутнім за місцем розташування прикордонного загону. Приблизно через дві години о 23:50 військовий сам повернувся до прикордонного загону".

Через це військовому інкримінували "втечу з місця служби" та склали адмінматеріал. На суд військовий не з'явився, але визнав свою провину.

Нагадаємо, у Львівській області Жидачівський районний суд виніс вирок жінці за те, що її 14-річну доньку госпіталізували в лікарню з алкогольним спʼянінням. Жінку оштрафували на 850 грн.