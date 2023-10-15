Був відсутній дві години: на Львівщині судитимуть солдата за те, що покинув службу
У Львові суд визнав винним військового у самовільному залишенні військової частини, солдат був відсутній дві години. Його оштрафували на 17 тис. грн.
Про це повідомляє zahid.net.
Деталі ситуації
Як відомо, суд призначив солдату покарання у розмірі 17 тис. грн штрафу через те, що він "самовільно покинув військову частину". Військовий був відсутній дві години.
У постанові Сокальського районного суду Львівської області вказано, що "19 серпня о 21:30 під час вечірньої перевірки особового складу був відсутнім за місцем розташування прикордонного загону. Приблизно через дві години о 23:50 військовий сам повернувся до прикордонного загону".
Через це військовому інкримінували "втечу з місця служби" та склали адмінматеріал. На суд військовий не з'явився, але визнав свою провину.
Нагадаємо, у Львівській області Жидачівський районний суд виніс вирок жінці за те, що її 14-річну доньку госпіталізували в лікарню з алкогольним спʼянінням. Жінку оштрафували на 850 грн.
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