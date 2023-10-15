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Отсутствовал два часа: во Львовской области будут судить солдата за то, что покинул службу

15 октября 2023 15:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Отсутствовал два часа: во Львовской области будут судить солдата за то, что покинул службу
Военные в строю. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во Львове суд признал виновным военного в самовольном оставлении воинской части, солдат отсутствовал два часа. Его оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает zahid.net.

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Детали ситуации

Как известно, суд назначил солдату наказание в размере 17 тыс. грн. штрафа из-за того, что он "самовольно покинул воинскую часть". Военный отсутствовал два часа.

В постановлении Сокальского районного суда Львовской области указано, что "19 августа в 21:30 во время вечерней проверки личного состава отсутствовал по месту нахождения пограничного отряда. Приблизительно через два часа в 23:50 военный сам вернулся в пограничный отряд".

Поэтому военном инкриминировали "бегство с места службы" и составили админматериал. На суд военный не явился, но признал свою вину.

Напомним, во Львовской области Жидачевский районный суд вынес приговор женщине за то, что ее 14-летнюю дочь госпитализировали в больницу с алкогольным опьянением. Женщину оштрафовали на 850 грн.

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