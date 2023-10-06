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На Львівщині суд оштрафував жінку, через те що її донька опинилась в лікарні з алкогольним отруєнням

6 жовтня 2023 12:58
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині суд оштрафував жінку, через те що її донька опинилась в лікарні з алкогольним отруєнням
Гроші в руках жінки. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській області Жидачівський районний суд виніс вирок жінці, за те що її 14-річну доньку госпіталізували в лікарню з алкогольним спʼянінням. Жінку оштрафували на 850 грн.

Про це пише ZAXID.NET.

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Нетверезу дівчину знайшов перехожий 

За матеріалами справи, в липні цього року до КНП  "Жидачівська міська лікарня" потрапила неповнолітня дівчина у стані алкогольного спʼяніння.

"Нетверезу дитину виявив перехожий, який і доставив її у лікарню. На маму дівчинки поліцейські склали адмінпротокол щодо ухилення від виконання батьківських обовʼязків. У суд мама дівчинки не прийшла, однак подала заяву про визнання вини. Враховуючи обставини справи, суддя Жидачівського райсуду  оштрафував на 850 грн", — йдеться у повідомленні.

Вирок суду можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові Сихівський районний суд оштрафував на 3,4 тис. грн виконувача обов’язків генерального директора КНП ЛОР "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр" та депутата Львівської ОВА Ігора Ковальчука. Посадовець неодноразово виписував собі та доньці премії. 

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