На Львівщині суд оштрафував жінку, через те що її донька опинилась в лікарні з алкогольним отруєнням

Гроші в руках жінки. Фото: Google

У Львівській області Жидачівський районний суд виніс вирок жінці, за те що її 14-річну доньку госпіталізували в лікарню з алкогольним спʼянінням. Жінку оштрафували на 850 грн.

Про це пише ZAXID.NET.

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Нетверезу дівчину знайшов перехожий

За матеріалами справи, в липні цього року до КНП "Жидачівська міська лікарня" потрапила неповнолітня дівчина у стані алкогольного спʼяніння.

"Нетверезу дитину виявив перехожий, який і доставив її у лікарню. На маму дівчинки поліцейські склали адмінпротокол щодо ухилення від виконання батьківських обовʼязків. У суд мама дівчинки не прийшла, однак подала заяву про визнання вини. Враховуючи обставини справи, суддя Жидачівського райсуду оштрафував на 850 грн", — йдеться у повідомленні.

Вирок суду можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові Сихівський районний суд оштрафував на 3,4 тис. грн виконувача обов’язків генерального директора КНП ЛОР "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр" та депутата Львівської ОВА Ігора Ковальчука. Посадовець неодноразово виписував собі та доньці премії.