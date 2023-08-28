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У Львові суд оштрафував керівника онкоцентру, за те що він виписував собі та доньці премії

28 серпня 2023 19:41
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові суд оштрафував керівника онкоцентру, за те що він виписував собі та донці премії
Керівник львівського онкоцентру Ігор Ковальчук. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові Сихівський районний суд оштрафував на 3,4 тис. грн виконуючого обов’язки генерального директора КНП ЛОР "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр" та депутата Львівської ОВА Ігора Ковальчука. Посадовець неодноразово виписував собі та доньці премії. 

Про стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень

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Загальна сума виписаних премій складає понад 180 тис. грн

За рішенням суду стало відомо, що Ігор Ковальчук, перебуваючи на посаді в.о. генерального директора центру, за серпень і грудень 2021 та серпень і грудень 2022 декілька разів підписував накази про преміювання себе та доньки.

"На розгляд суду надійшло вісім справ про адміністративні правопорушення. Загальна сума виписаних премій складає понад 180 тис. грн. У суді порушник своєї вини не визнав, та заявив, що собі та доньці премій він не призначав. Проте підтвердив, що накази на видачу цих коштів як преміальних він підписував", — йдеться у повідомленні.

Суд визнав винним Ігора Ковальчука. За це адміністративне правопорушення на чоловіка наклали штраф у розмірі 3 тис. 400 гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині працівники Червоноградської окружної прокуратури затримали  колишнього голову однієї із сільських рад району та підрядника, які мали збудувати дитячий садок. Натомість, чоловіки привласнили 360 тис. грн бюджетних коштів.

Також, ми писали, що у Львівській області працівники прокуратури затримали директора товариства. Чоловік присвоїв гроші одного з комунальних підприємств Яворівського району й завдав збитків громаді на 3,5 млн грн.

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