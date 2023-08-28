Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове суд оштрафовал руководителя онкоцентра за то, что он выписывал себе и дочери премии arrow

Во Львове суд оштрафовал руководителя онкоцентра за то, что он выписывал себе и дочери премии

28 августа 2023 19:41
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове суд оштрафовал руководителя онкоцентра за то, что он выписывал себе и дочери премии
Руководитель львовского онкоцентра Игорь Ковальчук.Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове Сыховский районный суд оштрафовал на 3,4 тыс. грн исполняющего обязанности генерального директора КНП ЛОР "Львовский онкологический региональный лечебно диагностический центр" и депутата Львовской ОВ Игоря Ковальчука. Чиновник неоднократно выписывал себе и дочери премии.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Читайте также:

Общая сумма выписанных премий составляет более 180 тыс. грн

По решению суда стало известно, что Игорь Ковальчук, будучи в должности и.о. генерального директора центра, за август и декабрь 2021 года и август и декабрь 2022 года несколько раз подписывал приказы о премировании себя и дочери.

Глава львовского онкоцентра Игорь Ковальчук. Фото: Google
Руководитель львовского онкоцентра Игорь Ковальчук. Фото: Google

"На рассмотрение суда поступило восемь дел об административных правонарушениях. Общая сумма выписанных премий составляет более 180 тыс. грн. В суде нарушитель своей вины не признал и заявил, что себе и дочери премий он не назначал. Однако подтвердил, что в общем приказы на выдачу средств как премиальных он подписывал", — говорится в сообщении.

Суд признал виновным Игоря Ковальчука. За это административное правонарушение на мужчину наложили штраф в размере 3 тыс. 400 гривен.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине работники Червоноградской окружной прокуратуры задержали бывшего председателя одного из сельских советов района и подрядчика, которые должны были построить детский сад. Мужчины присвоили 360 тыс. грн бюджетных средств.

Также мы писали, что во Львовской области работники прокуратуры задержали директора общества. Мужчина присвоил деньги одного из коммунальных предприятий Яворивского района и нанес ущерб общине на 3,5 млн грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз