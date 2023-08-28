Во Львове суд оштрафовал руководителя онкоцентра за то, что он выписывал себе и дочери премии

Руководитель львовского онкоцентра Игорь Ковальчук.Фото: Google

Во Львове Сыховский районный суд оштрафовал на 3,4 тыс. грн исполняющего обязанности генерального директора КНП ЛОР "Львовский онкологический региональный лечебно диагностический центр" и депутата Львовской ОВ Игоря Ковальчука. Чиновник неоднократно выписывал себе и дочери премии.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

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Общая сумма выписанных премий составляет более 180 тыс. грн

По решению суда стало известно, что Игорь Ковальчук, будучи в должности и.о. генерального директора центра, за август и декабрь 2021 года и август и декабрь 2022 года несколько раз подписывал приказы о премировании себя и дочери.

Руководитель львовского онкоцентра Игорь Ковальчук. Фото: Google

"На рассмотрение суда поступило восемь дел об административных правонарушениях. Общая сумма выписанных премий составляет более 180 тыс. грн. В суде нарушитель своей вины не признал и заявил, что себе и дочери премий он не назначал. Однако подтвердил, что в общем приказы на выдачу средств как премиальных он подписывал", — говорится в сообщении.

Суд признал виновным Игоря Ковальчука. За это административное правонарушение на мужчину наложили штраф в размере 3 тыс. 400 гривен.

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