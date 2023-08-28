На Львівщині затримали голову сільради, який привласнив 360 тис. грн: деталі

Обшуки в будинку сільського голови. Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині працівники Червоноградської окружної прокуратури затримали колишнього голову однієї із сільських рад району та підрядника, які мали збудувати дитячий садок. Натомість, чоловіки привласнили 360 тис. грн бюджетних коштів.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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На їхнє майно наклали арешт

За даними слідства, в кінці 2018 року між однією із сільрад Львівщини та підозрюваним було укладено договір про виконання будівельних робіт. Згідно з умовами договору, підприємство повинно було збудувати дитячий садок-ясла та здійснити ряд робіт.

Затримання працівниками поліції та прокуратури зловмисників. Фото: Львівська обласна прокуратура

"З метою заволодіння бюджетними коштами підрядник надав підроблений акт виконаних робіт. У ньому він вказав роботи, які ним в повному обсязі не були виконані. Зокрема, не встановлені дитячі гірки і лавочки, не впорядкована територія, не облаштоване освітлення та інше. Таким чином, суб’єкту господарювання було безпідставно перераховано з бюджету понад 360 тис. грн за роботи, які фактично не були виконані", — йдеться у повідомленні.

Гроші вилучені правоохорнцями. Фото: Львівська обласна прокуратура

Чоловікам інкримінують заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення документів. На їхнє майно — нерухомість та транспортні засоби, накладено арешт.

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Також, ми писали, що у Львові працівники кіберполіції затримали 20-річного львів’янина, який в мережі інтернет під видом оригінальної продукції світового виробника продавав підробну техніку. Чоловіку загрожує штраф або позбавлення волі від трьох до п'яти років.