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Кіберполіція Львова затримала чоловіка, який продавав підробну техніку в інтернеті

17 серпня 2023 14:34
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Марта Байдака
Журналіст
Кіберполіція Львова затримала чоловіка, який продавав підробну техніку в інтернеті
Затримання чоловіка правоохоронцями. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Льовові працівники кіберполіції затримали 20-річного львів’янина, який в мережі інтернет під видом оригінальної продукції світового виробника продавав підробну техніку. Чоловіку загрожує штраф або позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Про це повідомили у Нацполіції Львівщини.

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Деталі затримання

"Як встановили правоохоронці, зловмисник створив на одній з торгівельних платформ у мережі Інтернет майданчик для продажу нібито оригінальної продукції  — навушників однієї з провідних світових компаній-виробників. Проте, під видом оригінального товару він продавав клієнтам неякісні підробки за привабливими цінами. Правоохоронці задокументували факт незаконної діяльності шахрая, внаслідок якого одна з його клієнток зазнала збитків на кілька тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Обшуки в квартирі чоловіка. Фото: Нацполіція Львівщини
Обшуки в квартирі чоловіка. Фото: Нацполіція Львівщини

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання — штраф від чотирьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, ми раніше писали, у Львові працівники прокуратури спільно з поліцією затримали директора товариства, який пропонував поліцейському 2500 доларів, щоб відкупити свого працівника від смертельної ДТП. Чоловіка затримали під час надання хабаря.

Також, ми раніше писали, що  працівники СБУ та поліції Львівщини затримали на отримані хабаря виконувача обов’язків керівника одного з управлінь ЛМР та місцеву архітекторку. Посадовець вимагав 1 500 тис. дол. США.

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