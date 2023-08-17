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Киберполиция Львова задержала мужчину, продававшего поддельную технику в интернете

17 августа 2023 14:34
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Марта Байдака
Журналист
Киберполиция Львова задержала мужчину, продававшего поддельную технику в интернете
Задержание мужчины правоохранителями. Фото: Нацполиция Львовской области
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове работники киберполиции задержали 20-летнего львовянина, который в сети интернет под видом оригинальной продукции мирового производителя продавал поддельную технику. Мужчине грозит штраф или лишение свободы от трех до пяти лет.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовщины.

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Детали задержания

"Как установили правоохранители, злоумышленник создал на одной из торговых платформ в сети Интернет площадку для продажи якобы оригинальной продукции — наушников одной из ведущих мировых компаний-производителей. Однако, под видом оригинального товара он продавал клиентам некачественные подделки по привлекательным ценам. Правоохранители задокументировали факт незаконной деятельности мошенника, в результате которого одна из его клиенток понесла убытки на несколько тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Обыски в квартире мужчины. Фото: Нацполиция Львовщины
Обыски в квартире мужчины. Фото: Нацполиция Львовщины

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание  — штраф от четырех тысяч до восьми тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, мы ранее писали, во Львове работники прокуратуры совместно с полицией задержали директора общества, предлагавшего полицейскому 2500 долларов, чтобы откупить своего работника от смертельного ДТП. Мужчину задержали во время предоставления взятки.

Также, мы раньше писали, что работники СБУ и полиции Львовщины задержали на полученные взятки исполняющего обязанности руководителя одного из управлений ЛГС и местного архитектора. Чиновник требовал 1 500 тыс. дол. США.

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