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У Львові затримали на корупції топчиновника Львівської міської ради

16 серпня 2023 17:29
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові затримала на корупції топчиновника Львівської міської ради
Затримання чиновниками правцівниками СБУ. Фото: СБУ
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні,16 серпня, працівники СБУ та поліції Львівщини затримали на отримані хабаря виконувача обов’язків керівника одного з управлінь ЛМР та місцеву архітекторку. Посадовець вимагав 1 500 тис. дол. США.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ Львівщини.

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Деталі затримання

За даними слідства, корумпований посадовець разом з поплічницею налагодили системний протиправний механізм надання дозвільних документів на проведення робіт.

"Правоохоронцям вдалося задокументувати та затримати "на гарячому" під час одержання чергового хабара —1500 США посадовця, який гарантував безперешкодний розгляд і погодження дозвільних документів на проведення реконструкції нерухомості в межах історичного ареалу Львова", — йдеться у повідомленні.

Додамо, за даними ЗМІ, йдеться про заступника керівника, тимчасового очільника управління Георгія Корнєєва. Обшуки у службових приміщеннях управління ЛМР тривали відучора.

Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: СБУ
Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: СБУ

Сьогодні правоохоронці завершили обшуки в службових приміщеннях управління ЛМР та за місцем проживання посередниці, в ході яких було виявлено та вилучено в повному обсязі передані грошові кошти, а також вилучено відповідну дозвільну документацію.

Наразі чиновнику-хабарнику та його спільниці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

— ч.5 ст. 27 (пособництво);

— ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові правоохоронці затримали заступника директора коледжу. Посадовця затримали під час отримання хабаря у розмірі 35 тис. грн за передачу в оренду приміщення в навчальному закладі для підприємницької діяльності.

Також, ми раніше писали, що на Львівщині затримали поліцейського одного з райвідділів. правоохоронець  вимагав 1 тис. доларів від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження. 

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