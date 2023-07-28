У Львові викрили посадовця, який вимагав хабар у 700 доларів США
Правоохоронці повідомили про підозру виконуючому обов'язки директора комунального підприємства Львівської міської ради, який вимагав хабар у місцевого жителя. Викрили його працівники прокуратури.
Про це пише пресслужба Львівської обласної прокуратури.
Скільки грошей вимагав посадовець
Слідчі з'ясували, що він вимагав та отримав від місцевого жителя 700 доларів США для того, щоб виготовити ескізний проєкт на незаконне будівництво житлового будинку. А саме на земельній ділянці, яка знаходиться в одному із сіл у Львівському районі.
Що буде із зловмисником
"Чоловіка затримано в порядку ст.208 КПК України, після одержання коштів. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу, а також відсторонення його від займаної посади", — додали у повідомленні.
Раніше у Львові сталася втрата близько 10 тис. спеціалізованих медичних комплектів IFAK, вартістю 33,6 млн гривень. Вони були придбані та відправлені групою американських помічників для українських військових.
Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали мешканця Одеси разом із його товаришем, який зараз відбуває покарання в одній із виправних колоній Львівщини. Чоловіки організували шахрайську схему привласнення коштів під виглядом збору благодійної допомоги.