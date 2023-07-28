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У Львові викрили посадовця, який вимагав хабар у 700 доларів США

28 липня 2023 13:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Львові викрили посадовця, який вимагав хабар у 700 доларів США
Викриття чиновника комунального підприємства на хабарі. Фото: Львівська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Правоохоронці повідомили про підозру виконуючому обов'язки директора комунального підприємства Львівської міської ради, який вимагав хабар у місцевого жителя. Викрили його працівники прокуратури. 

Про це пише пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Слідчі з'ясували, що він вимагав та отримав від місцевого жителя 700 доларів США для того, щоб виготовити ескізний проєкт на незаконне будівництво житлового будинку. А саме на земельній ділянці, яка знаходиться в одному із сіл у Львівському районі. 

Що буде із зловмисником

"Чоловіка затримано в порядку ст.208 КПК України, після одержання коштів. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу, а також відсторонення його від займаної посади", — додали у повідомленні.

Раніше у Львові сталася втрата близько 10 тис. спеціалізованих медичних комплектів IFAK, вартістю 33,6 млн гривень. Вони були придбані та відправлені групою американських помічників для українських військових.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали мешканця Одеси разом із його товаришем, який зараз відбуває покарання в одній із виправних колоній Львівщини. Чоловіки організували шахрайську схему привласнення коштів під виглядом збору благодійної допомоги.

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