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Во Львове разоблачили чиновника, требовавшего взятку в 700 долларов США

28 июля 2023 13:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львове разоблачили чиновника, требовавшего взятку в 700 долларов США
Разоблачение чиновника коммунального предприятия на взятке. Фото: Львовская областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Правоохранители сообщили о подозрении исполняющему обязанности директора коммунального предприятия Львовского городского совета, требовавшего взятку у местного жителя. Разоблачили его работники прокуратуры.

Об этом пишет прессслужба Львовской областной прокуратуры.

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Следователи выяснили, что он требовал и получил от местного жителя 700 долларов США для изготовления эскизного проекта на незаконное строительство жилого дома. А именно на земельном участке, который находится в одном из сел во Львовском районе.

Что будет со злоумышленником

"Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины, после получения средств. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, а также отстранении его от занимаемой должности", — добавили в сообщении.

Ранее во Львове произошла потеря около 10 тыс. специализированных медицинских комплектов IFAK, стоимостью 33,6 млн. гривен. Они были приобретены и отправлены группой американских помощников для украинских военных.

Напомним, во Львове стражи порядка задержали жителя Одессы вместе с его товарищем, который сейчас отбывает наказание в одной из исправительных колоний Львовской области. Мужчины организовали мошенническую схему присвоения средств под видом сбора благотворительной помощи.

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