У Львові викрили осіб, які шахрайським методом виманювали в людей гроші

Затримання поліцією шахраїв. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові правоохоронці затримали мешканця Одеси разом із його товаришем, який зараз відбуває покарання в одній із виправних колоній Львівщини. Чоловіки організували шахрайську схему привласнення коштів під виглядом збору благодійної допомоги.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Деталі затримання

"Для цього вони створили у соціальній мережі Facebook фейковий акаунт, у якому публікували дописи із проханням про допомогу пораненим військовослужбовцям ЗСУ. До публікації вони долучали номер картки для переказу коштів. В подальшому, всі одержані кошти вони ділили між собою та розпоряджались ними на власний розсуд", — йдеться у повідомленні.

Вилучена техніка шахраїв. Фото: Львівська обласна прокуратура

За даними слідства встановлено, що таким чином вони заволоділи щонайменше 27 000 грн. Слідчі дії тривають. Підозрювані знаходяться під вартою.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області шахрай обдурив знайомого, підписавши розписку про позику 50 тисяч доларів США зникаючими чорнилами. За цей злочин чоловік отримав шість років позбавлення волі.

Також, ми писали, що на Львівщині Державне бюро розслідувань викрило підпільний дата-центр з майнінгу криптовалют. Криптоферму організували на базі лісництва.