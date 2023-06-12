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На Львівщині за шахрайство зі зникаючими чорнилами дали шість років

12 червня 2023 11:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Львівщині за шахрайство зі зникаючими чорнилами дали шість років
Будівля Стрийського міськрайонного суду. Фото: сайт Стрийського суду
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Львівській області шахрай обдурив знайомого, підписавши розписку про позику 50 тисяч доларів США зникаючими чорнилами. За цей злочин чоловік отримав шість років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Мешканця Стрийщини за поданням Стрийської окружної прокуратури засудили за шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Чоловік отримав покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Також суд ухвалив рішення про конфіскацією усього майна злочинця.

Деталі злочину

Прокуратура заявила у обвинувальному акті (а суд підтримав це обвинувачення), що підозрюваний ошукав свого знайомого на 50 тисяч доларів США.

Чоловік вирішив взяти у знайомого цю суму в борг, підготувавши для розписки ручку з чорнилами, які окислювалися під дією повітря та зникали з паперу через деякий час після використання.

"Коли прийшов час повертати борг, фігурант заявив товаришу, що ніколи в нього грошей не позичав і відповідно, нічого повертати не буде. Коли потерпілий вийняв розписку, на ній вже не було підпису обвинуваченого", — наголосила прокуратура.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині судитимуть водія, який в багажному відділенні автомобіля хотів перевезти ухилянта.

Також, ми писали, що суд на Львівщині оштрафував маму школяра за булінг онкохворої однокласниці.

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