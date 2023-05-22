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Суд на Львівщині оштрафував маму школяра за булінг онкохворої однокласниці

22 травня 2023 11:59
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Марта Байдака
Журналіст
Суд на Львівщині оштрафував маму школяра за булінг онкохворої однокласниці
Суд оштрафував маму хлопчика за булінг однокласниці. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Миколаївський районний суд Львівської області оштрафував маму школяра з Миколаєва, який ображав онкохвору однокласницю.

Про це інформує ZAXID.NET.

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Деталі справи 

Як вказано в матеріалах справи, неповнолітній син Галини Мацьків із Миколаєва, що на Львівщині, неодноразово ображав свою однокласницю, яка перенесла онкозахворювання. Через цькування та приниження в дівчинки виникли психологічні проблеми.

Через булінг батьки дівчинки звернулись у поліцію. Правоохоронці склали протокол за ст. 173-4. В суді мама хлопчика свою провину визнала та попросила суворо її не карати.

Враховуючи обставини справи, 15 травня суддя Миколаївського райсуду Олександр Бачун визнав Галину Мацьків винною у булінгу та оштрафував на 850 грн. Крім цього, вона має сплатити 536 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові оштрафували матір шестикласника, який вживав ненормативну лексику щодо однокласника у листуванні. Жінка наполягала, щоб дитину суворо не карали.

Також, ми писали, що на Львівщині жінку оштрафували за прогуляні дітьми уроки. Син і донька в сумі за поточний навчальний рік прогуляли понад 900 уроків.

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