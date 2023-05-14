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У Львові оштрафували матір за ненормативну лексику сина

14 травня 2023 23:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Львові оштрафували матір за ненормативну лексику сина
Мати свариться на сина. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Львові оштрафували матір шестикласника, який вживав ненормативну лексику щодо однокласника у листуванні. Жінка наполягала, щоб дитину суворо не карали.

Про це йдеться у постанові суду Залізничного району

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Що відомо

Суд встановив, що учень 6-го класу вживав нецензурну лексику й ображав однокласника під час листування з ним. Це могло завдати шкоду його психічному здоров'ю. Матір потерпілого написала заяву, у якій просила вжити заходів стосовно того, що неодноразово вчиняється булінг щодо її сина.

Мати, яка була обвинувачена у скоєнні адміністративного правопорушення, частково визнала свою вину. Вона пояснила, що її сина спровокували до такої поведінки та висловлювань, але не назвала, хто саме це зробив. Вона наполягала на тому, щоб не карали суворо хлопця.

Жінку засудили за невиконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей згідно зі статтею, тому її оштрафували на 850 грн. Крім того, вона повинна сплатити понад 530 грн як судовий збір на користь держави. Ця постанова ще може бути оскаржена.

Нагадаємо, що нещодавно у двох церквах на Львівщині сталися загоряння. Ідеться про храм Вознесіння Господнього ПЦУ і храм Успіння пресвятої Богородиці УГКЦ, що на відстані 1,5 км один від одного, в місті Пустомити.  

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