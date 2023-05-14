На Львівщині жінка випадково підпалила дві церкви

Жінки запалюють свічки в церкві на Великдень. Фото: freepik.com

Нещодавно у двох церквах на Львівщині сталися загоряння. Ідеться про храм Вознесіння Господнього ПЦУ і храм Успіння пресвятої Богородиці УГКЦ, що на відстані 1,5 км один від одного, в місті Пустомити.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Що сталося

Про факт підпалу поліцію повідомив настоятель одного з храмів. За допомогою камер спостереження правоохоронці встановили особу жінки, яка є причетною до події.

Нею виявилась місцева жителька. Вона пояснила, що не мала наміру підпалювати храми, а лише залишила при вході свічки, що й стало причиною загоряння. Жінка перепросила перед настоятелями та пообіцяла відшкодувати пошкодження.

У поліції повідомили виданню, що не було навмисного підпалу, а настоятелі храмів не писали заяву про скоєння злочину.

Чому жінка обрала таке дивне місце для встановлення свічки лишається загадкою.

Наслідки від запалених свічок на вході в церкву. Фото: facebook.com/pustomytymr

Наслідки від запалених свічок на вході в церкву. Фото: facebook.com/pustomytymr

Наслідки від запалених свічок на вході в церкву. Фото: facebook.com/pustomytymr

Нагадаємо, що на Львівщині 25-річний чоловік вбив 52-річного односельця та закопав на городі. Через місяць тіло вбитого чоловіка виявила мати підозрюваного.