На Львівщині 25-річний чоловік убив односельчанина та закопав тіло на городі

Затриманий правоохоронцями вбивця чоловіка. Фото: Нацполіція Львівщини

На Львівщині 25-річний чоловік вбив 52-річного односельчанина та закопав на городі. Через місяць тіло вбитого чоловіка виявила мати підозрюваного.

Про це повідомили в Нацполіції Львівщини.

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Деталі вбивства

Слідство встановило, що 20 квітня в одному з сіл Львівського району між 25-річним чоловіком та його 52-річним односельчанином виник конфлікт, під час якого хлопець кілька разів вдарив старшого чоловіка по голові. Внаслідок ударів чоловік помер. Тоді хлопець загорнув тіло вбитого у постільну білизну та поліетиленову плівку і закопав на городі біля свого дому.

Після вбивства він утік до Одеси. Майже через місяць після убивства, 10 травня, 47-річна мама 25-річного хлопця, працюючи на городі, виявила закопаний труп та викликала поліцію.

За фактом убивства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Невдовзі суд обере хлопцю запобіжний захід. За вчинене йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

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