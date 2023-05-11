У львівському суді пояснили, чому за секс на зупинці транспорту покарали тільки дівчину

Зупинка громадського транспорту у Львові. Фото: lviv.vgorode.ua

У Франківському райсуді Львова повідомили, що поки що не притягнули хлопця до відповідальності за секс на зупинці громадського транспорту. Бо він просто не зʼявився на судове засідання.

Про це пише hromadske.

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Що сталось

Як зазначається, у судді є матеріали справи про притягнення до відповідальності хлопця за статтею про дрібне хуліганство. Станом на 10 травня рішення у справі немає, бо хлопець не прийшов на судове засідання.

Наступне засідання заплановане на 19 травня, йдеться в повідомленні.

У чому скандал

У Франківському районному суді Львова розглядали справу 18-річної львів'янки про дрібне хуліганство. Наприкінці лютого дівчина займалася сексом на зупинці громадського транспорту на вул. Кульпарківській, йдеться у постанові суду, оприлюдненій у квітні.

Як відомо з матеріалів справи, пізно ввечері 25 лютого на зупинці громадського транспорту на вул. Кульпарківській дівчина з хлопцем займалися сексом. Проте у документі йдеться, що лише львів'янка діяла розпусно.

"Вчинила дії розпусного характеру, а саме, бувши оголеною нижче пояса, вступила в контакт (статеві зносини) з громадянином, чим порушила громадський порядок, що стало проявом безсоромності та грубої непристойності", — йдеться у постанові суду.

Суддя Франківського суду визнав львів'янку винною у вчинені адміністративного правопорушення, проте обмежився усним зауваженням. Додамо, що рік тому ще неповнолітню дівчину вже судили за те, що вона пила пиво на спортивному майданчику. Тоді суд теж обмежився усним попередженням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львові засудили чоловіка, який зґвалтував малолітнього хлопчика. Франківський районний суд Львова ухвалив рішення у справі про зґвалтування 18-річним чоловіком 11-річного хлопчика. Підтримавши позицію обвинувачення, суддя визнав обвинуваченого винним за ч. 4 ст. 152 КК України.

Також у Львові затримали чоловіка, який стріляв з мисливської рушниці. По вулиці Лісній виник конфлікт між сусідами, який закінчився стріляниною. Нетверезий чоловік стріляв у повітря з мисливської рушниці, за це йому загрожує кримінальна відповідальність.