У Львові затримали чоловіка, який стріляв з мисливської рушниці

У чоловіка вилучили рушницю та набої. Фото: Патрульна поліція Львівщини

Напередодні, у Львові на вулиці Лісній виник конфлікт між сусідами, який закінчився стріляниною. Нетверезий чоловік стріляв у повітря з мисливської рушниці, за це йому загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівщини.

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Деталі стрілянини

"Наляканий заявник повідомив, що до них із співрозмовником підійшов нетверезий сусід та почав конфліктувати. Згодом пішов додому та повернувся зі зброєю і здійснив два постріли вгору", — повідомили у патрульній поліції Львова.

Обстеживши територію, патрульні помітили чоловіка з мисливською рушницею. У 69-річного громадянина патрульні виявили ще чотири патрони до рушниці та ніж.

Що стало причиною кофлікту, у поліції не повідомляють. Однак чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ч. 4 ст. 296 ККУ (дії, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї). Ця стаття карається позбавленням волі від 3 до 7 років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що суд покарав львів'янку, яка займалась сексом на зупинці. Наприкінці лютого дівчина займалася сексом на зупинці громадського транспорту на вул. Кульпарківській, йдеться у постанові суду, оприлюдненій у квітні.