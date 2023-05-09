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Во Львове задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья

9 мая 2023 16:16
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья
У мужчины изъяли ружье и патроны. Фото: Патрульная полиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Накануне во Львове на улице Лесной возник конфликт между соседями, который закончился стрельбой. Нетрезвый мужчина стрелял в воздух из охотничьего ружья, за это ему грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

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Детали стрельбы

"Напуганный заявитель сообщил, что к ним с собеседником подошел нетрезвый сосед и начал конфликтовать. Впоследствии пошел домой и вернулся с оружием и произвел два выстрела вверх", — сообщили в патрульной полиции Львова.

Обследовав территорию, патрульные заметили мужчину с охотничьим ружьем. У 69-летнего гражданина патрульные обнаружили еще четыре патрона в ружье и нож.

Что стало причиной конфликта, в полиции не сообщают. Однако мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 4 ст. 296 УК (действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия). Эта статья карается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Напомним, мы ранее писали, что суд наказал львовянку, занимавшуюся сексом на остановке. В конце февраля девушка занималась сексом на остановке общественного транспорта по ул. Кульпарковской, говорится в постановлении суда, обнародованном в апреле.

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