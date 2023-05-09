Суд покарав львів'янку, яка займалась сексом на зупинці: що обурило українців

Зупинка громадського транспорту у Львові. Фото: ІА "Дивись.info"

У Франківському районному суді Львова розглядали справу 18-річної львів'янки про дрібне хуліганство. Наприкінці лютого дівчина займалася сексом на зупинці громадського транспорту на вул. Кульпарківській, йдеться у постанові суду, оприлюдненій у квітні.

Про це повідомляє Zaxid.net

Читайте також:

Деталі справи

Як відомо з матеріалів справи, пізно ввечері, 25 лютого, на зупинці громадського транспорту на вул. Кульпарківській дівчина з хлопцем займалися сексом. Проте у документі йдеться, що лише львів'янка діяла розпусно.

"Вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче пояса, вступила в контакт (статеві зносини) з громадянином, чим порушила громадський порядок, що стало проявом безсоромності та грубої непристойності", — йдеться у постанові суду.

Зазначимо, що чоловіка, з яким у дівчини були статеві стосунки, до відповідальності не притягували та до суду не викликали. Натомість львів'янка на засіданні свою провину повністю визнала.

Суддя Франківського суду визнав львів'янку винною у вчинені адміністративного правопорушення, проте обмежився усним зауваженням. Додамо, що рік тому ще неповнолітню дівчину вже судили за те, що вона пила пиво на спортивному майданчику. Тоді суд теж обмежився усним попередженням.

Львів’яни відверто розчаровані гендерною несправедливістю суддів

"Зазначимо, що чоловіка, з яким у дівчини були статеві стосунки, до відповідальності не притягували та до суду не викликали. Натомість львів'янка на засіданні свою провину повністю визнала", — написав Михайло Голуб.

"Зазначимо, що чоловіка, з яким у дівчини були статеві стосунки, до відповідальності не притягували та до суду не викликали. Натомість львів'янка на засіданні свою провину повністю визнала", — написала журналістка Мар’яна П’єцух.

"Зазначається, що пізно ввечері 25 лютого львів’янка займалась сексом з хлопцем на зупинці громадського транспорту на вулиці Кульпарківській. Однак, у постанові Франківського районного суду йдеться, що саме дівчина діяла розпусно", — обурився Володимир Передерко.

"В нас досі патріархальне суспільство багато в чому, але ж не на стільки! Чому хлопця не засудили? І навіть не викликали до суду? Чи він заніс хабар? Чи просто тік з місця злочину і поліція його просто не впіймала? Ну чітко ж сказано в постанові суду, що вона там не сама сексом займалася — чому тільки одне звинувачення???", — висловилася Анна Бару.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Львівським любителям РФ і російської попси вручили повістки. Поліція склала протокол на агресивного переселенця з Одеси, який порушував правила перебування у публічному просторі і робив проросійські заяви. Йому та його поплічникам вручили повістки до ТЦК.