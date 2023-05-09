Суд наказал львовянку, которая занималась сексом на остановке: что возмутило украинцев

Остановка общественного транспорта во Львове. Фото: ИА "Смотри.info"

Во Франковском районном суде Львова рассматривали дело 18-летней львовянки о мелком хулиганстве. В конце февраля девушка занималась сексом на остановке общественного транспорта по ул. Кульпарковской, говорится в постановлении суда, обнародованном в апреле.

Об этом сообщает Zaxid.net

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Детали дела

Как известно из материалов дела, поздно вечером 25 февраля на остановке общественного транспорта по ул. Кульпарковская девушка с парнем занимались сексом. Однако в документе говорится, что только львовянка действовала развратно.

"Совершила действия развратного характера, а именно, будучи обнаженной ниже пояса, вступила в контакт (половое сношение) с гражданином, чем нарушила общественный порядок, что стало проявлением бесстыдства и грубой непристойности", — говорится в постановлении суда.

Отметим, что мужчину, с которым у девушки были половые отношения, к ответственности не привлекали и в суд не вызывали. Зато львовянка на заседании свою вину полностью признала.

Судья Франковского суда признал львовянку виновной в совершении административного правонарушения, однако ограничился устным замечанием. Добавим, что год назад несовершеннолетнюю девушку уже судили за то, что она пила пиво на спортивной площадке. Тогда суд тоже ограничился устным предупреждением.

Львовяне откровенно разочарованы гендерной несправедливостью судей

"Отметим, что мужчину, с которым у девушки были половые отношения, к ответственности не привлекали и в суд не вызывали. Зато львовянка на заседании свою вину полностью признала", — написала журналистка Марьяна Пьецух .

"Отмечается, что поздно вечером 25 февраля львовянка занималась сексом с парнем на остановке общественного транспорта на улице Кульпарковской. Однако в постановлении Франковского районного суда говорится, что именно девушка действовала развратно", - — возмутился Владимир Передерко .

"У нас до сих пор патриархальное общество во многом, но ведь не на столько! Почему парня не осудили? И даже не вызвали в суд? Или он занес взятку? Или просто сбежал с места преступления и полиция его просто не поймала? в постановлении суда, что она там не сама сексом занималась - почему только одно обвинение??? – высказалась Анна Бару.

Напомним, мы ранее писали, что львовским любителям РФ и российской попсе вручили повестки . Полиция составила протокол на агрессивного переселенца из Одессы, который нарушал правила пребывания в публичном пространстве и делал пророссийские заявления. Ему и его приспешникам вручили повестки в ТЦК.