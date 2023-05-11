Во львовском суде объяснили, почему за секс на остановке транспорта наказали только девушку

Остановка общественного транспорта во Львове. Фото: lviv.vgorode.ua

Во Франковском райсуде Львова сообщили, что пока не привлекли парня к ответственности за секс на остановке общественного транспорта. Молодой человек просто не явился на судебное заседание.

Об этом пишет hromadske.

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Что случилось

Как отмечается, у судьи есть материалы дела о привлечении к ответственности молодого человека по статье о мелком хулиганстве. По состоянию на 10 мая решения по делу нет, потому что парень не пришел на судебное заседание.

Следующее заседание запланировано на 19 мая, говорится в сообщении.

В чем скандал

Во Франковском районном суде Львова рассматривали дело 18-летней львовянки о мелком хулиганстве. В конце февраля девушка занималась сексом на остановке общественного транспорта по ул. Кульпарковской, говорится в постановлении суда, обнародованном в апреле.

Как известно из материалов дела, поздно вечером 25 февраля на остановке общественного транспорта по ул. Кульпарковская девушка с парнем занимались сексом. Однако в документе говорится, что только львовянка действовала развратно.

"Совершила действия развратного характера, а именно, будучи обнаженной ниже пояса, вступила в контакт (половое сношение) с гражданином, чем нарушила общественный порядок, что стало проявлением бесстыдства и грубой непристойности", — говорится в постановлении суда.

Судья Франковского суда признал львовянку виновной в совершении административного правонарушения, однако ограничился устным замечанием. Добавим, что год назад несовершеннолетнюю девушку уже судили за то, что она пила пиво на спортивной площадке. Тогда суд тоже ограничился устным предупреждением.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове осудили мужчину, который изнасиловал малолетнего мальчика. Франковский районный суд Львова принял решение по делу об изнасиловании 18-летним мужчиной 11-летнего мальчика. Поддержав позицию обвинения, судья признал обвиняемого виновным по ч. 4 ст. 152 УК Украины.

Также во Львове задержан мужчина, который стрелял из охотничьего ружья. По улице Лесной возник конфликт между соседями, который закончился стрельбой. Нетрезвый мужчина стрелял в воздух из охотничьего ружья, за это ему грозит уголовная ответственность.