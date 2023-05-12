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Во Львовской области 25-летний мужчина убил односельчанина и закопал тело на огороде

12 мая 2023 15:47
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области 25-летний мужчина убил односельчанина и закопал тело на огороде
Задержанный правоохранителями убийца мужчины. Фото: Нацполиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области 25-летний мужчина убил 52-летнего односельчанина и закопал на огороде. Через месяц тело убитого мужчины обнаружила мать подозреваемого.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

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Детали убийства

Следствие установило, что 20 апреля в одном из сел Львовского района между 25-летним мужчиной и его 52-летним односельчанином возник конфликт, во время которого парень несколько раз ударил старшего мужчину по голове. В результате ударов мужчина скончался. Тогда парень завернул тело убитого в постель и полиэтиленовую пленку и закопал на огороде возле своего дома.

После убийства он скрылся в Одессе. Спустя почти месяц после убийства, 10 мая, 47-летняя мама 25-летнего парня, работая на огороде, обнаружила закопанный труп и вызвала полицию.

По факту убийства следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Вскоре суд изберет парню меру пресечения. За совершенное ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове мужчина получил тюремный срок за воровство дезодорантов.

Также мы писали, что во львовском суде объяснили, почему за секс на остановке транспорта наказали только девушку.

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