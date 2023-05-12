Во Львовской области 25-летний мужчина убил односельчанина и закопал тело на огороде

Задержанный правоохранителями убийца мужчины. Фото: Нацполиция Львовщины

Во Львовской области 25-летний мужчина убил 52-летнего односельчанина и закопал на огороде. Через месяц тело убитого мужчины обнаружила мать подозреваемого.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

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Детали убийства

Следствие установило, что 20 апреля в одном из сел Львовского района между 25-летним мужчиной и его 52-летним односельчанином возник конфликт, во время которого парень несколько раз ударил старшего мужчину по голове. В результате ударов мужчина скончался. Тогда парень завернул тело убитого в постель и полиэтиленовую пленку и закопал на огороде возле своего дома.

После убийства он скрылся в Одессе. Спустя почти месяц после убийства, 10 мая, 47-летняя мама 25-летнего парня, работая на огороде, обнаружила закопанный труп и вызвала полицию.

По факту убийства следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Вскоре суд изберет парню меру пресечения. За совершенное ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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