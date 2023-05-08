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У Львові чоловік отримав тюремний термін за крадіжку дезодорантів

8 травня 2023 18:58
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Львові чоловік отримав тюремний термін за крадіжку дезодорантів
Суддівський молоток. Фото: Pexels
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У Львові засуджено чоловіка, який неодноразово мав проблеми з законом. У листопаді 2022 року львів'янину судді винесли вирок за фактом крадіжки. На початку травня 2023 року чоловік отримав ще один тюремний термін.

Про це інформує Захід.нет.

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Засудження львів'янина за крадіжку

Зазначається, що засуджений був неодноразово засуджений саме за майнові злочини. Востаннє злодія судили 3 травня у Залізничному суді. Андрій Гринчак отримав п'ять років ув'язнення за крадіжку восьми дезодорантів. У матеріалах справи повідомляється, що у червні 2022 року львів'янин перебуваючи в магазині "Аврора" вкрав вісім твердих дезодорантів Old Spice.

"Дезодоранти сховав під футболку, в якій був одягнений, після чого пройшов повз касову зону і вийшов за межі магазину у невідомому напрямку, де надалі розпорядився викраденим майном на власний розсуд", — йдеться у вироку Львівського суду.

Також повідомляється, що під час засідання Андрій Гринчак свою вину визнав.  Львів'янин розкаявся і попросив його суворо не карати.

Залізничний районний суд Львова визнав чоловіка винним і призначив йому п'ять років ув'язнення. Також він має сплатити 460 грн матеріальної шкоди магазину "Аврора", де вкрав дезодоранти. 

Нагадаємо, що Служба безпеки України продовжує затримувати прихильників Росії. Цього разу під гарячу руку правоохоронців потрапив бізнесмен зі Львова, який в обхід санкцій постачав до РФ Maybach та Rolls-Royce.

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