Во Львове мужчина получил тюремный срок за кражу дезодорантов

Судейский молоток. Фото: Pexels

Во Львове осужден мужчина, который неоднократно имел проблемы с законом. В ноябре 2022 года львовянину судьи вынесли приговор по факту кражи. В начале мая 2023 года мужчина получил еще один тюремный срок.

Об этом информирует Захід.нет.

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Осуждение львовянина за воровство

Отмечается, что осужденный неоднократно осужден именно за имущественные преступления. В последний раз вора судили 3 мая в Железнодорожном суде. Андрей Гринчак получил пять лет заключения за кражу восьми дезодорантов. В материалах дела сообщается, что в июне 2022 года львовянин, находясь в магазине "Аврора", украл восемь твердых дезодорантов Old Spice.

"Дезодоранты спрятал под футболку, в которой был одет, после чего прошел мимо кассовой зоны и вышел за пределы магазина в неизвестном направлении, где в дальнейшем распорядился похищенным имуществом по собственному усмотрению", — говорится в приговоре Львовского суда.

Также сообщается, что во время заседания Андрей Гринчак свою вину признал. Львовянин раскаялся и попросил его строго не наказывать.

Железнодорожный районный суд Львова признал мужчину виновным и назначил ему пять лет заключения. Также он должен выплатить 460 грн материального ущерба магазину "Аврора", где украл дезодоранты.

Напомним, что Служба безопасности Украины продолжает задерживать сторонников России. На этот раз под горячую руку правоохранителей попал бизнесмен из Львова, который в обход санкций поставлял в РФ Maybach и Rolls-Royce.