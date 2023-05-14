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Во Львовской области женщина случайно подожгла две церкви

14 мая 2023 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Во Львовской области женщина случайно подожгла две церкви
Женщины зажигают свечи в церкви на Пасху. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно в двух церквях во Львовской области произошло возгорание. Речь идет о храме Вознесения Господнего ПЦУ и храме Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ, на расстоянии 1,5 км друг от друга, в городе Пустомыты.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Что произошло

О факте поджога полицию сообщил настоятель одного из храмов. С помощью камер наблюдения правоохранители установили личность женщины, причастной к событию.

Ею оказалась местная жительница. Она объяснила, что не собиралась поджигать храмы, а лишь оставила у входа свечи, что и стало причиной возгорания. Женщина извинилась перед настоятелями и пообещала возместить повреждение.

В полиции сообщили изданию, что не было умышленного поджога, а настоятели храмов не писали заявление о совершении преступления.

Почему женщина выбрала такое странное место для установки свечи остается загадкой.

 

Последствия зажженных свечей на входе в церковь. Фото: facebook.com/pustomytymr
Последствия зажженных свечей на входе в церковь. Фото: facebook.com/pustomytymr
Последствия зажженных свечей на входе в церковь. Фото: facebook.com/pustomytymr

Напомним, что во Львовской области 25-летний мужчина убил 52-летнего односельчанина и закопал на огороде. Через месяц тело убитого мужчины обнаружила мать подозреваемого.

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