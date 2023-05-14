Во Львовской области женщина случайно подожгла две церкви
Недавно в двух церквях во Львовской области произошло возгорание. Речь идет о храме Вознесения Господнего ПЦУ и храме Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ, на расстоянии 1,5 км друг от друга, в городе Пустомыты.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Что произошло
О факте поджога полицию сообщил настоятель одного из храмов. С помощью камер наблюдения правоохранители установили личность женщины, причастной к событию.
Ею оказалась местная жительница. Она объяснила, что не собиралась поджигать храмы, а лишь оставила у входа свечи, что и стало причиной возгорания. Женщина извинилась перед настоятелями и пообещала возместить повреждение.
В полиции сообщили изданию, что не было умышленного поджога, а настоятели храмов не писали заявление о совершении преступления.
Почему женщина выбрала такое странное место для установки свечи остается загадкой.
Напомним, что во Львовской области 25-летний мужчина убил 52-летнего односельчанина и закопал на огороде. Через месяц тело убитого мужчины обнаружила мать подозреваемого.