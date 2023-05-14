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Во Львове оштрафовали мать за ненормативную лексику сына

14 мая 2023 23:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Во Львове оштрафовали мать за ненормативную лексику сына
Мать ругает сына. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во Львове оштрафовали мать шестиклассника, употреблявшего ненормативную лексику в отношении одноклассника в переписке. Женщина настаивала, чтобы ребенка строго не наказывали.

Об этом говорится в постановлении суда Железнодорожного района .

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Что известно

Суд установил, что ученик 6-го класса использовал нецензурную лексику и оскорблял одноклассника во время переписки с ним. Это могло нанести вред его психическому здоровью. Мать потерпевшего написала заявление, в котором просила принять меры по поводу того, что неоднократно совершается буллинг в отношении ее сына.

Мать, обвиняемая в совершении административного правонарушения, частично признала свою вину. Она объяснила, что ее сына спровоцировали к такому поведению и высказываниям, но не назвала, кто именно это сделал. Она настаивала на том, чтобы не наказывали строго парня.

Женщина осуждена за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей согласно статье, поэтому ее оштрафовали на 850 грн. Кроме того, она должна уплатить более 530 грн как судебный сбор в пользу государства. Это постановление еще не может быть обжаловано.

Напомним, что недавно в двух церквях на Львовщине произошло возгорание. Речь идет о храме Вознесения Господнего ПЦУ и храме Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ, на расстоянии 1,5 км друг от друга, в городе Пустомыты.

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