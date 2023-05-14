У Львові відновив роботу велопатруль

Велопатруль у Львові. Фото: патрульна поліція Львівської області

Сьогодні, 14 травня, велопатруль у Львові поновив свою роботу. Понад півтора десятка поліцейських будуть чергувати на велосипедах у місті.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

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Велопатруль у Львові

"16 патрульних пройшли підготовку та тренування і вже від сьогодні стежитимуть за правопорядком на вулицях міста. Вони — мобільні та завжди там, де потрібна допомога", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці на велосипедах основну увагу спрямовуватимуть на підтримку громадського порядку у місцях скупчення людей, парках та важкодоступних для автопатруля місцях. До того ж вони приділятимуть увагу велоінфраструктурі та паркуванню на місцях для людей з інвалідністю.

У Львові велопатруль вже працюватиме вшосте.

Нагадаємо, у Львові представники ініціативи "Вишивка в одязі видатних українців" створили нову вишиванку у військовому стилі. Вона має схожий орнамент, як на сорочці Степана Бандери. Таку вишиванку вже подарували головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Також ми писали, що Львівська область урочисто відзначила День Європи. З цієї нагоди біля Львівської ОВА під виконання гімну Європи та України підняли прапори Європейського Союзу та України.