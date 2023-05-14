Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові відновив роботу велопатруль arrow

У Львові відновив роботу велопатруль

14 травня 2023 22:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові відновив роботу велопатруль
Велопатруль у Львові. Фото: патрульна поліція Львівської області
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 14 травня, велопатруль у Львові поновив свою роботу. Понад півтора десятка поліцейських будуть чергувати на велосипедах у місті.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області

Читайте також:

Велопатруль у Львові 

"16 патрульних пройшли підготовку та тренування і вже від сьогодні стежитимуть за правопорядком на вулицях міста. Вони — мобільні та завжди там, де потрібна допомога", — йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці на велосипедах основну увагу спрямовуватимуть на підтримку громадського порядку у місцях скупчення людей, парках та важкодоступних для автопатруля місцях. До того ж вони приділятимуть увагу велоінфраструктурі та паркуванню на місцях для людей з інвалідністю.

У Львові велопатруль вже працюватиме вшосте.

Нагадаємо, у Львові представники ініціативи "Вишивка в одязі видатних українців" створили нову вишиванку у військовому стилі. Вона має схожий орнамент, як на сорочці Степана Бандери. Таку вишиванку вже подарували головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Також ми писали, що  Львівська область урочисто відзначила День Європи. З цієї нагоди біля Львівської ОВА під виконання гімну Європи та України підняли прапори Європейського Союзу та України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB