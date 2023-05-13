Суд на Львівщині виніс вирок росіянину за пости в "Однокласниках"

Бродівський районний суд Львівської області. Фото: bd.lv.court.gov.ua

У Львівській області суд призначив 5 років позбавлення волі росіянину, який виправдовував та захищав військових РФ. Чоловік поширював відповідні дописи в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники".

Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Що відомо

Фігурант справи Микола Грачов народився селі Листвянка Алтайського краю в РФ, однак має українське громадянство та живе в місті Брови Львівської області.

Як зазначається, під час повномасштабного вторгнення РФ у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" він поширював дописи із захистом російських військових та називав ЗСУ "неонацистами". Крім цього, він закликав до возз’єднання "радянської України".

Що постановив суд

За цим фактом слідчі повідомили пенсіонеру про підозру ч. 2 ст. 236-2, ч. 3 ст. 436 (глорифікація військових РФ та виправдовування збройної агресії Росії проти України) ККУ.

Чоловік визнав свою провину та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. З урахуванням цього, суддя Бродівського райсуду визнала його винним у виправданні війни та призначила 5 років позбавлення волі, йдеться в повідомленні.

Однак замінила реальний термін на рік випробувального терміну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Львівщині судитимуть посадовця Держгеокадастру. Заступника начальника Головного управління Держгеокадастру Львівської області викрили на махінаціях зі землею, на якій планували побудувати дорогу у Львові.

Також в Нацполіції повідомляли, що на Львівщині 25-річний чоловік вбив 52-річного односельчанина та закопав на городі. Через місяць тіло вбитого чоловіка виявила мати підозрюваного.